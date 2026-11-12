Путин заявил о желании вечного мира на Украине

Путин хочет, чтобы мир на Украине был вечен Путин заявил о желании вечного мира на Украине

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин хочет, чтобы мир на Украине был вечен. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

Днем в четверг в Кремле начались переговоры президента РФ с американскими эмиссарами. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Что касается длительности мира [на Украине] и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мир подчеркнул Владимир Путин

Также в ходе встречи президент отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия на этом направлении.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.