Москва12 нояВести.Президент России Владимир Путин хочет, чтобы мир на Украине был вечен. Соответствующее заявление глава государства сделал во время встречи со спецпосланниками США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Днем в четверг в Кремле начались переговоры президента РФ с американскими эмиссарами. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Что касается длительности мира [на Украине] и его устойчивости, надежности, нам бы тоже хотелось, чтобы это был вечный мирподчеркнул Владимир Путин
Также в ходе встречи президент отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине и попросил Уиткоффа и Кушнера передать благодарность американскому лидеру Дональду Трампу и его супруге Мелании за их усилия на этом направлении.
Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины состоялись 10-11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.