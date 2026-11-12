Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успехи на гуманитарном треке

Путин отметил наличие успеха на гуманитарном треке по Украине Путин на встрече с Уиткоффом и Кушнером отметил успехи на гуманитарном треке

Москва12 ноя Вести.В ходе встречи с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером президент России Владимир Путин заявил о продвижении гуманитарного вектора в рамках урегулирования на Украине. Кадры начала встречи показал Павел Зарубин в своем канале в MAX, сообщает ИС "Вести".

Днем в четверг в Кремле стартовали переговоры Путина со спецпосланниками американского президента Уиткоффом и Кушнером. На встрече присутствуют помощники главы российского государства Юрий Ушаков и Владимир Мединский, а также спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

10-11 ноября в Абу-Даби прошли трехсторонние переговоры с участием делегаций России, США и Украины. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными. Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что переговоры были содержательными и полезными.

12 ноября утром Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер прилетели в Москву. В аэропорту Внуково их встретил Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы.