Ушаков: переговоры в Абу-Даби были содержательными и полезными

Переговоры в Абу-Даби были содержательными и полезными, заявил Ушаков Ушаков: переговоры в Абу-Даби были содержательными и полезными

Москва11 ноя Вести.Трехсторонние переговоры России, США и Украины в Абу-Даби были содержательными и полезными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Судя по всему, переговоры были, во-первых, содержательными и, во-вторых, полезными сказал он журналистам

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, в ходе встречи была достигнута договоренность о масштабном обмене пленными.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что дальнейшая линия Москвы в вопросе урегулирования конфликта на Украине будет определена президентом РФ Владимиром Путиным на основании отчетов от российской делегации и результатов его встречи с представителями переговорной группы США.