Кушнер: 12 ноября мы с Уиткоффом отправимся в Москве на встречу с Путиным

Кушнер сообщил, что в четверг отправится на встречу с Путиным вместе с Уиткоффом Кушнер: 12 ноября мы с Уиткоффом отправимся в Москве на встречу с Путиным

Москва11 ноя Вести.Спецпредставитель США Стивен Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер 12 ноября отправятся в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил сам Кушнер по итогам переговоров в Абу-Даби.

Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности сказал он

По его словам, на встрече с российским лидером также будет поднят вопрос о возможности привлечения Европы к переговорному процессу по урегулированию украинского конфликта.

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби с участием делегаций России, США и Украины завершились в среду, 11 ноября.