Кушнер заявил, что поговорит с Путиным об участии европейцев в переговорах

Кушнер обсудит с Путиным привлечение Европы к переговорам по Украине Кушнер заявил, что поговорит с Путиным об участии европейцев в переговорах

Москва11 ноя Вести.Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил по итогам трехсторонней встречи в Абу-Даби, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, которые должны состояться 12 ноября, поднимет вопрос участия Европы в диалоге об Украине.

По его словам, это может помочь переговорам приобрести многосторонний формат.

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В Абу-Даби 11 ноября завершился второй день трехсторонней встречи по украинскому вопросу с участием представителей РФ, Украины и США. Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что американская сторона была одной из активных сторон переговоров.