Кушнер: контакты РФ и ЕС по теме безопасности нужны для соглашения по Украине

Кушнер: США нужны контакты между РФ и ЕС для урегулирования по Украине Кушнер: контакты РФ и ЕС по теме безопасности нужны для соглашения по Украине

Москва9 ноя Вести.Украинское урегулирование потребует прямых контактов между Россией и Евросоюзом по теме безопасности, заявил в соцсети X спецпосланник американского президента, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Он отметил, что администрация США надеется на создание в ОАЭ условий для прямого диалога между странами Европы и Россией.

В конечном счете достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким мерам безопасности написал Кушнер

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби с участием России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними, без участия европейцев. В Еврокомиссии говорили, что направят представителей в ОАЭ, но формат их встреч пока не определен.