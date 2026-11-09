Москва9 нояВести.Украинское урегулирование потребует прямых контактов между Россией и Евросоюзом по теме безопасности, заявил в соцсети X спецпосланник американского президента, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Он отметил, что администрация США надеется на создание в ОАЭ условий для прямого диалога между странами Европы и Россией.
В конечном счете достижение всеобъемлющего и прочного урегулирования также потребует прямого взаимодействия между Россией и нашими европейскими партнерами по более широким мерам безопасностинаписал Кушнер
Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию в Абу-Даби с участием России, Украины и США запланированы на 10-11 ноября.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними, без участия европейцев. В Еврокомиссии говорили, что направят представителей в ОАЭ, но формат их встреч пока не определен.