Песков: переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними и без участия ЕС

Песков об участии ЕС в переговорах: встреча в Абу-Даби будет трехсторонней Песков: переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними и без участия ЕС

Москва9 ноя Вести.Переговоры в Абу-Даби будут трехсторонними, с участием представителей России, США и Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля таким образом отреагировал на сообщения о возможном присутствии на встрече представителей Евросоюза.

То, что будет происходить в Абу-Даби в предстоящие дни, - это трехсторонние переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США. Что касается присутствия европейцев, вы знаете, что есть свои каналы общения у американцев с европейцами, у украинцев с европейцами, и уже они, по всей видимости, выстраивают свой механизм координации. Но еще раз повторяю, речь идет о трехсторонних переговорах в Абу-Даби сказал Песков журналистам

Ранее 9 ноября издание Politico сообщило, что на переговорах в ОАЭ будут присутствовать советники по национальной безопасности из Франции, Германии и Великобритании.