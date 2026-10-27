Песков допустил влияние разговора Путина со Стуббом и Стере на переговоры

Песков: разговор Путина со Стуббом и Стере может повлиять на переговоры Песков допустил влияние разговора Путина со Стуббом и Стере на переговоры

Москва27 окт Вести.При определенном стечении обстоятельств разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере может повлиять на ход переговоров по Украине. Об этом ИС "Вести" рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

При определенном развитии дальнейшем и стечении обстоятельств может, но пока, конечно, об этом говорить преждевременно сказал Дмитрий Песков

Песков отметил, что инициатива разговора принадлежала Норвегии и Финляндии и не была связана с общей позицией Европой.

Ранее стало известно, что Путин, Стубб и Стере провели телефонный разговор. Беседа, в ходе которой стороны обсудили украинский конфликт и дипломатические усилия по его завершению, длилась около полутора часов.