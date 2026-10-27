Песков: для России важно, что Норвегия и Финляндия "решили говорить"

Песков назвал важным решение Норвегии и Финляндии провести разговор с Путиным Песков: для России важно, что Норвегия и Финляндия "решили говорить"

Москва27 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал значимым телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским президентом Владимиром Путиным.

Представитель Кремля отметил, что прямой обмен позициями позволяет получать информацию из первоисточника.

Он подчеркнул, что Финляндия и Норвегия являются соседними с Россией государствами, поэтому Москва придает особое значение их готовности к диалогу.

Это важный разговор… . И для нас очень важно, что эти государства решили говорить констатировал Песков в интервью одному из федеральных каналов

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере прошел 27 октября. Беседа состоялась по инициативе финского и норвежского лидеров и продлилась полтора часа.