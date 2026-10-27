Москва27 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал значимым телефонный разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре с российским президентом Владимиром Путиным.
Представитель Кремля отметил, что прямой обмен позициями позволяет получать информацию из первоисточника.
Он подчеркнул, что Финляндия и Норвегия являются соседними с Россией государствами, поэтому Москва придает особое значение их готовности к диалогу.
Это важный разговор… . И для нас очень важно, что эти государства решили говоритьконстатировал Песков в интервью одному из федеральных каналов
Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере прошел 27 октября. Беседа состоялась по инициативе финского и норвежского лидеров и продлилась полтора часа.