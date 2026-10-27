Стубб: диалог с Россией важен для приграничных Финляндии и Норвегии Стубб заявил о важности диалога с Россией для приграничных стран

Москва27 окт Вести.Президент Финляндии Александр Стубб, комментируя состоявшийся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, заявил о важности поддержания диалога с Москвой для Финляндии и Норвегии как для государств, имеющих общую границу с Россией.

Как сообщает Bloomberg, Стубб также отметил, что к Хельсинки и Осло с просьбой активнее включиться в усилия по украинскому урегулированию обратились Вашингтон и Киев. По его словам, в ходе разговора с Путиным он "ретранслировал послания от Украины". Стубб добавил, что подготовиться к беседе помогли спецпосланники президента США и Владимир Зеленский.

Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа прошла по просьбе финской и норвежской сторон и длилась полтора часа. В Кремле ее охарактеризовали как "конструктивные и прагматичные контакты с главами двух важных приграничных стран", подчеркнув при этом, что не рассматривают разговор как контакт с представителями всей Европы.