В Кремле не исключили новые контакты Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Ушаков допустил новые контакты Путина с лидерами Финляндии и Норвегии

Москва27 окт Вести.Руководители Финляндии и Норвегии могут связаться с президентом России Владимиром Путиным после завершения встречи представителей РФ, Украины и США в Абу-Даби, если будут заинтересованы в этом. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

В случае заинтересованности эти два руководителя двух соседних государств могут с нами связаться отметил Ушаков

Он охарактеризовал состоявшийся ранее разговор Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере как обстоятельный и содержательный.

Беседа прошла по инициативе европейских политиков, которые представляли свои страны.

Ранее отмечалось, что беседа состоялась по инициативе европейских политиков, и они выступали от имени своих стран. Темой разговора стало урегулирование на Украине и предстоящие встречи в Абу-Даби.