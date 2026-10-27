Ушаков о разговоре Путина со Стуббом и Стере: обстоятельный и содержательный

Ушаков назвал разговор Путина со Стуббом и Стере обстоятельным и содержательным Ушаков о разговоре Путина со Стуббом и Стере: обстоятельный и содержательный

Москва27 окт Вести.Разговор президента России Владимира Путина с лидером Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере был обстоятельным и содержательным. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ИС "Вести".

Телефонный разговор был, я бы сказал, обстоятельным, содержательным, продолжался полтора часа сообщил Ушаков

Ранее отмечалось, что беседа состоялась по инициативе европейских политиков, и они выступали от имени своих стран. Темой разговора стало урегулирование на Украине и предстоящие встречи в Абу-Даби.