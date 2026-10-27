Ушаков: Стуббу и Стере было сказано, что у Путина крайне перегружена неделя

Ушаков рассказал, что ответили на запрос Стубба и Стере по разговору с Путиным Ушаков: Стуббу и Стере было сказано, что у Путина крайне перегружена неделя

Москва27 окт Вести.В конце минувшей недели со стороны Финляндии и Норвегии поступил запрос на проведение телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На данный запрос иностранным политикам было сказано, что у Путина нынешняя неделя крайне загружена. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Им было сказано, что у Владимира Путина крайне перегружена эта неделя…Путин занят всю неделю, плотно занят уточнил Ушаков

В частности, президенту Финляндии Александру Стуббу и премьер-министр Норвегии Йонасу Гар Стере было озвучено, что на этой неделе у Путина два сверхмасштабных мероприятия - Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ) и саммит "Россия - Африка".

Однако, уточнил Ушаков, несмотря на загруженный график, российский лидер нашел время в графике, чтобы ответить на запрос представителей иностранных держав. В частности, в ходе подготовки к выступлению на ФСЭГ Путин "нашел время для того, чтобы с этими двумя представителями соседних государств переговорить".

Телефонный разговор Путина со Стуббом и Стере прошел 27 октября. Беседа состоялась по инициативе финского и норвежского лидеров. Стороны обсудили ситуацию на Украине и возможные дипломатические шаги для завершения конфликта.