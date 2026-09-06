Ушаков рассказал, что в рабочий день Путина стараются вписать много мероприятий Ушаков: в рабочий день Путина стараемся вписать максимум мероприятий

Москва6 сен Вести.В рабочий график президента России Владимира Путина стараются вписать как можно больше мероприятий. Об этом помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он ответил на вопрос журналиста, как выстраивается график президента РФ.

Естественно, мы стараемся составлять определенный график, чтобы попытаться в тот или другой день вписать как можно больше мероприятий, поскольку действительно эти двусторонние контакты, они очень важны поделился Ушаков

Также Ушаков сообщил, что выстроить поминутный график Путина не удалось еще ни разу. Это связано с тем, что во время двусторонних контактов сложно предсказать заранее, сколько времени будут общаться лидеры.