Москва31 маяВести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о работе мозга в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
В ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане Зарубин поинтересовался, какой рецепт работоспособности у помощника президента РФ Юрия Ушакова.
Ну, не знаю, такой же, как у вас примерно. Вы же проводите столько времени, сколько и мы на этих заседаниях. Так я понимаюсказал Ушаков
Зарубин предположил, что Ушаков не может позволить себе "отключить" мозг.
Почему, тоже могу. Он вообще никогда не работает, что его включать даже не надосказал помощник президента РФ
Ранее Ушаков также признался, что тоже может "отключать" мозг.