Ушаков пошутил про работу мозга: "его включать даже не надо"

Москва31 мая Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков пошутил о работе мозга в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Астане Зарубин поинтересовался, какой рецепт работоспособности у помощника президента РФ Юрия Ушакова.

Ну, не знаю, такой же, как у вас примерно. Вы же проводите столько времени, сколько и мы на этих заседаниях. Так я понимаю сказал Ушаков

Зарубин предположил, что Ушаков не может позволить себе "отключить" мозг.

Почему, тоже могу. Он вообще никогда не работает, что его включать даже не надо сказал помощник президента РФ

Ранее Ушаков также признался, что тоже может "отключать" мозг.