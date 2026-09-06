Москва6 сенВести.Поминутный график президента РФ Владимира Путина не удалось выстроить ни разу, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
От лидеров зависит, сколько они будут говорить, какие темы поднимут, вполне естественно. Так что такой четкий поминутный график нам, по крайней мере пока я работаю, выстроить не удалось ни разу... Будем старатьсяотметил Ушаков
Ранее стал известен график Путина на следующую неделю. В план российского лидера входит прием президента Вьетнама То Лама и посещение саммит БРИКС в Индии.