Москва6 сенВести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит марафон мероприятий всемирного значения. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Российский лидер примет президента Вьетнама То Лама и посетит саммит БРИКС в Индии.
Командировочный марафон президента продолжится новыми мероприятиями всемирного значения … Саммит БРИКС в Индии, безусловно, и сигнал Западу, ведь на огромную Индию тоже пытаются давить, чтобы она в ущерб себе исполняла антироссийские санкции. Тепло в России собираются принять и президента Вьетнамасообщил Зарубин
Также в графике президента России запланировано совещание с правительством страны.