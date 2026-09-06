Путин отправится на саммит БРИКС в Индии и примет делегацию из Вьетнама

Раскрыт график Путина на следующую неделю Путин отправится на саммит БРИКС в Индии и примет делегацию из Вьетнама

Москва6 сен Вести.Президент России Владимир Путин на следующей неделе продолжит марафон мероприятий всемирного значения. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер примет президента Вьетнама То Лама и посетит саммит БРИКС в Индии.

Командировочный марафон президента продолжится новыми мероприятиями всемирного значения … Саммит БРИКС в Индии, безусловно, и сигнал Западу, ведь на огромную Индию тоже пытаются давить, чтобы она в ущерб себе исполняла антироссийские санкции. Тепло в России собираются принять и президента Вьетнама сообщил Зарубин

Также в графике президента России запланировано совещание с правительством страны.