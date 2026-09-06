Москва6 сен Вести.Невесту Диану, похищенную в Твери, нашли сотрудники полиции и Следственного комитета и вернули жениху Федору. Об этом сообщил канал Baza на платформе MAX.

Отмечается, что после публикации о пропавшей невесте к поискам подключились правоохранители Северной Осетии, а позднее – коллеги в Москве. Полиция вышла на связь с родственниками Дианы и известила их о поисках девушки, после чего те сами привели ее в участок и заявили, что все это время она была с ними. Они извинились перед Дианой и отпустили ее.

Родственники вместе с девушкой сами пришли в отдел полиции и дали объяснения… Девушку отпустили и извинились перед ней говорится в публикации

Жених Федор подтвердил, что они наконец встретились и сейчас едут домой. Пара намерена продолжить подготовку к свадьбе, и он надеется, что теперь семья Дианы его примет.