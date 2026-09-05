Полиции проверяет информацию о похищении невесты ее родственниками в Твери

Полиция Твери проверяет похищение невесты и ее вывоз во Владикавказ Полиции проверяет информацию о похищении невесты ее родственниками в Твери

Москва5 сен Вести.Правоохранители проверяют информацию о похищении 21-летней невесты, которую забрали ее родственники в Твери и принудительно вывезли во Владикавказ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ранее Baza сообщала, что невесту похитили прямо у подъезда за две недели до свадьбы. По данным канала, родственники силой затолкали ее в машину посреди города. Жених утверждал, что девушке угрожали расправой из-за отношений.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение приводится сообщение ведомства

До этого уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Артур Кокаев попросил правоохранителей проверить информацию о похищении девушки, которая была опубликована каналом.