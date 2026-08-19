Москва19 авгВести.Четверо мужчин похитили 17-летнюю девушку на глазах у ее матери в селе Верин Двин Араратской области Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
Шестнадцатого августа на пульт диспетчера центра оперативного управления министерства внутренних дел поступило сообщение от жительницы села Верин Двин (в 25 км от Еревана) о похищении ее дочерисказано в сообщении
Уточняется, что личности похитителей были установлены. Впоследствии к следователям явился 30-летний мужчина, который был задержан и помещен в СИЗО.
Других подробностей инцидента не приводится.