В Армении неизвестные похитили 18-летнюю девушку на глазах у ее матери

В Армении девушку похитили на глазах у ее матери В Армении неизвестные похитили 18-летнюю девушку на глазах у ее матери

Москва19 авг Вести.Четверо мужчин похитили 17-летнюю девушку на глазах у ее матери в селе Верин Двин Араратской области Армении. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

Шестнадцатого августа на пульт диспетчера центра оперативного управления министерства внутренних дел поступило сообщение от жительницы села Верин Двин (в 25 км от Еревана) о похищении ее дочери сказано в сообщении

Уточняется, что личности похитителей были установлены. Впоследствии к следователям явился 30-летний мужчина, который был задержан и помещен в СИЗО.

Других подробностей инцидента не приводится.