В Армении задержали двух сыновей по подозрению в убийстве матери

В Армении задержали двух братьев по обвинению в убийстве матери В Армении задержали двух сыновей по подозрению в убийстве матери

Москва23 июл Вести.Двух братьев 20 и 25 лет задержали в Армении по обвинению в убийстве собственной матери. Об этом заявили в пресс-службе МВД страны.

Уточняется, что 56-летняя женщина была убита в марте, а сообщение о ее исчезновении поступило летом.

Сотрудники криминальной полиции Арагацотнской области получили фактические данные о том, что в марте этого года в своем доме в селе Меликгюх во время ссоры на бытовой почве братья 25 и 20 лет скалкой нанесли смертельные удары своей матери отмечается в сообщении

Подчеркивается, что с целью сокрытия преступления браться перенесли тело в недостроенное сооружение, расположенное по соседству, и прикопали его. Подозреваемых обнаружили, задержали и доставили в областное управление криминальной полиции, где один из них признался в содеянном.

28 июня в Араратской области Армении в машине обнаружили тело бывшего министра здравоохранения Армении Гагика Стамболцяна.