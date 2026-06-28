Бывшего министра здравоохранения Армении Стамболцяна нашли мертвым в машине Тело экс-министра здравоохранения Армении Стамболцяна найдено в машине

Москва28 июн Вести.Тело бывшего министра здравоохранения Армении Гагика Стамболцяна нашли в машине в Араратской области страны. Об этом сообщил армянский онлайн-ресурс shamshyan.com​​​.

Как информирует издание, в 13.15 мск в дежурную часть полиции Араратской области поступил сигнал, что на 45-м километре трассы Ереван–Ерасх внутри автомобиля марки Changan найдено тело человека.

По нашим сведениям, водителем автомобиля был основатель медицинского центра "Авангард", бывший депутат Национального собрания, бывший министр здравоохранения Гагик Стамболцян, который, по предварительной информации, скончался за рулем, что привело к ДТП говорится в сообщении

Стамболцян был министром здравоохранения Армении с 1997 по 1998 год.

В пятницу в Армении скончался военнослужащий контрактной службы, по факту смерти было заведено уголовное дело.