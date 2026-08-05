Москва5 авг Вести.Премьер-министра Армении Никола Пашиняна не удовлетворили результаты деятельности министра обороны республики Сурена Папикяна на своем посту. Об этом пишет онлайн-издание hraparak.am со ссылкой на свои источники.

По информации издания, недовольство премьера объясняется критикой из-за растущего числа потерь в армии в мирное время.

Несмотря на то, что Пашинян переназначил Папикяна на пост министра обороны, из правительственных источников нам стало известно, что он крайне недоволен Папикяном из-за плачевного состояния дел в сфере, и между ними даже состоялся жесткий разговор говорится в публикации

Кроме того, Пашинян планировать поступить с ним так же, как с экс-спикером парламента Аленом Симоняном, на место которого был избран Рубен Рубинян, однако не сделал этого ввиду отсутствия подходящей кандидатуры.