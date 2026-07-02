Москва2 июлВести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что отправится в Иран, где примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.
По словам главы армянского правительства, в ходе поездки у него состоятся контакты с иранским руководством.
Да, завтра поеду и завтра же вернусьсказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос
Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции Израиля и Соединенных Штатов на территории Ирана. Подготовка к похоронам бывшего верховного лидера велась на протяжении нескольких месяцев, они начнутся в субботу 4 июля и продлятся несколько дней.
Россию на церемонии прощания будет представлять заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.