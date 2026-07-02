Пашинян сообщил, что поедет в Иран на похороны Али Хаменеи

Премьер Армении поедет на похороны Али Хаменеи Пашинян сообщил, что поедет в Иран на похороны Али Хаменеи

Москва2 июл Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что отправится в Иран, где примет участие в церемонии прощания с погибшим верховным лидером Исламской Республики Али Хаменеи.

По словам главы армянского правительства, в ходе поездки у него состоятся контакты с иранским руководством.

Да, завтра поеду и завтра же вернусь сказал Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате совместной операции Израиля и Соединенных Штатов на территории Ирана. Подготовка к похоронам бывшего верховного лидера велась на протяжении нескольких месяцев, они начнутся в субботу 4 июля и продлятся несколько дней.

Россию на церемонии прощания будет представлять заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.