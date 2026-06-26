СК Армении сообщил о гибели военнослужащего-контрактника СК: военнослужащий-контрактник скончался в Армении

Москва26 июн Вести.Военнослужащий контрактной службы скончался в Армении в пятницу, возбуждено уголовное дело, заявила пресс-секретарь армянского Следственного комитета Кима Авдалян.

По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные и иные процессуальные действия.

По факту смерти военнослужащего-контрактника инициировано уголовное производство.

Других подробностей глава ведомства не привела.

Ранее сообщалось о проведении в Армении до 25 июня учений с участием солдат стран НАТО.