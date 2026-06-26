Москва26 июнВести.Военнослужащий контрактной службы скончался в Армении в пятницу, возбуждено уголовное дело, заявила пресс-секретарь армянского Следственного комитета Кима Авдалян.
По ее словам, назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные и иные процессуальные действия.
По факту смерти военнослужащего-контрактника инициировано уголовное производство.
Других подробностей глава ведомства не привела.
Ранее сообщалось о проведении в Армении до 25 июня учений с участием солдат стран НАТО.