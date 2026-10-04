Иностранец похитил дочь у бывшей жены-россиянки и вывез ее в Йемен Baza: житель Йемена похитил годовалую дочь у бывшей жены-россиянки

Москва4 окт Вести.Житель Йемена похитил годовалую дочь у бывшей жены-россиянки после того, как женщина развелась с ним на почве его жадности. Об этом стало известно Baza.

Женщина не видела свою дочь уже три месяца. Ее 29-летний экс-супруг взял девочку на "отцовский день" и вывез дочь из Омана в Йемен. При этом в документах мужчина не был указан как отец девочки. После этого женщина не общалась с дочерью.

По словам россиянки, отношения с будущим супругом начались два года назад после общения в интернете.

Пара быстро сыграла свадьбу, но пожить вместе особо не успела — Яна забеременела и уехала рожать домой в Ставрополь. Отец впервые увидел дочку лишь десять месяцев спустя, когда жена прилетела к нему в Оман отмечается в сообщении

Пожив с супругом, женщина поняла, что не хочет быть с ним вместе, так как мужчина оказался скуп. Также, по ее словам, он настаивал на переезде в Йемен. Яна не хотела переезжать. Она развелась с супругом и давала ему видеться с дочерью.

После похищения дочери женщина несколько раз обращалась в российское посольство, полицию Саудовской Аравии и Ставрополя, но безрезультатно. На данный момент она пытается подключить к разрешению ситуации следователей.