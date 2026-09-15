Москва15 сенВести.Корреспондентка иранского телеканала Press TV похищена израильскими военнослужащими на западном берегу реки Иордан. Информацию об этом распространил сам телеканал.
По его данным, инцидент произошел на военном контрольно-пропускном пункте в районе Вифлеема.
Израильские военные похитили корреспондентку Press TV Накку Хамедсказано в публикации
По информации телеканала, сначала члены съемочной группы, включая корреспондентку, были задержаны, а после обыска отпустили только операторов.
Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ИС "Вести" заявил, что американские власти не могут закончить конфликт на Ближнем Востоке, потому что не хотят выглядеть глупо.