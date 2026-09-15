Иранский телеканал заявил о похищении своей корреспондентки военными ЦАХАЛ Press TV: израильские военные похитили иранскую корреспондентку

Москва15 сен Вести.Корреспондентка иранского телеканала Press TV похищена израильскими военнослужащими на западном берегу реки Иордан. Информацию об этом распространил сам телеканал.

По его данным, инцидент произошел на военном контрольно-пропускном пункте в районе Вифлеема.

Израильские военные похитили корреспондентку Press TV Накку Хамед сказано в публикации

По информации телеканала, сначала члены съемочной группы, включая корреспондентку, были задержаны, а после обыска отпустили только операторов.

Ранее директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ИС "Вести" заявил, что американские власти не могут закончить конфликт на Ближнем Востоке, потому что не хотят выглядеть глупо.