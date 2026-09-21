Москва21 сенВести.В Москве женщина и ее 3-летняя дочь годами находились в рабстве в приюте у МЦД "Щербинка", передает Mash. Их спасли сотрудники полиции и волонтеры.
Указывается, что женщина попала туда вместе с возлюбленным из Душанбе, когда искала работу. Через какое-то время она забеременела, а мужчину депортировали из России.
За три года, которые семью держали взаперти, девочка не контактировала с внешним миром и даже не научилась разговаривать. Операцию провели активисты фонда "Альтернатива" вместе с полицией — за помощью обратилась мать, 40-летняя Ольга.говорится в сообщении источника
Отмечается, что в трехэтажном здании, принадлежащем фонду "Преодоление", согласно официальной версии, помогают людям с зависимостями. Однако на деле, как утверждается, находящихся там женщин заставляют вести хозяйство, собирать просроченные продукты в магазинах и кормить ею тех, кто там проживает.
Официальной информации о силовых мероприятиях в указанном приюте и удержании там людей нет.