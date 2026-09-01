Стала известна судьба россиянки, сбежавшей от рабовладельцев Мьянмы в Таиланд Сбежавшую из Мьянмы в Таиланд россиянку передали дипломатам для репатриации

Москва1 сен Вести.Гражданка России, которая сбежала из Мьянмы в Таиланд, передана из центра помощи жертвам торговли людьми российским дипломатам для репатриации. Такое заявление сделал российский посол в Таиланде Евгений Томихин в комментарии ТАСС.

Гражданка РФ Мария Ц. передана российским дипломатам из центра помощи жертвам торговцев людьми в городе Пхитсанулок сказал он

По словам посла, насколько ему известно, Мария Ц. чувствует себя нормально. Во вторник, 1 сентября, россиянка будет доставлена в Бангкок, а в среду на рейсовом самолете вернется на Родину.

В августе СМИ сообщили, что 19-летняя россиянка сумела сбежать из, предположительно, скам-центра в Мьянме -так называют закрытые комплексы, где людей принуждают участвовать в схемах кибермошенничества, - переплыла реку и оказалась на территории Таиланда. Жители приграничного города Мае Сай обнаружили девушку возле супермаркета в состоянии, говорящем о жестоком избиении. Девушка рассказала, что изначально поехала работать в Китай, а оттуда ее перевезли в Мьянму, где она, как пишут СМИ, подвергалась насилию. Россиянка находилась в сильном стрессе, выразила желание связаться с мамой и вернуться в Россию. Спецкомиссия по социальным вопросам Таиланда официально признала Марию жертвой торговли людьми.