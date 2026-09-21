Полиция не подтвердила сообщения о рабстве женщины с ребенком в Подмосковье

Информация о рабстве женщины с ребенком в Подмосковье не подтвердилась Полиция не подтвердила сообщения о рабстве женщины с ребенком в Подмосковье

Москва21 сен Вести.Сообщение о том, что женщина с маленьким ребенком находились в рабстве в Подмосковье, опровергла полиция, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, у женщины претензий нет. Информация о рабстве не соответствует действительности говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что женщина и ее трехлетняя дочь годами находились в рабстве в приюте у МЦД "Щербинка".

По словам представителей правоохранительных органов, в ходе разбирательства выяснилось, что женщина с ребенком жили в "рабочем доме" в столичной Щербинке, где между ней и управляющим случился конфликт, и она захотела вернуться в аналогичный дом в Балашихе, в котором жила раньше. Она связалась с управляющим дома в Балашихе, который обратился за помощью к волонтерам, а те обратились в полицию.

В правоохранительных органах добавили, что жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.