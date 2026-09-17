МИД РФ: удерживавшаяся в колл-центре в Мьянме россиянка вернулась на родину

Россиянка, которую удерживали в скам-центре в Мьянме, вернулась домой МИД РФ: удерживавшаяся в колл-центре в Мьянме россиянка вернулась на родину

Москва17 сен Вести.Россиянка, которую с июня насильно удерживали в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы, вернулась в Россию. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте дипведомства.

По ее словам, гражданка России вернулась 2 сентября при содействии российского посольства в Таиланде.

2 сентября при содействии посольства России в Таиланде вернулась на Родину гражданка России, с июня текущего года насильно удерживавшаяся в мошенническом колл-центре на территории Мьянмы говорится в комментарии

Дипломат отметила, что торговля людьми с целью их последующего вовлечения в деятельность преступных организаций остается одной из наиболее серьезных транснациональных угроз в Юго-Восточной Азии.

В ведомстве призвали россиян с осторожностью относиться к попыткам незнакомцев установить контакт через социальные сети и мессенджеры. Особое внимание следует уделять предложениям о высокооплачиваемой работе в сфере туризма, администрирования, переводческой деятельности и модельного бизнеса.

При этом в МИД подчеркнули, что туристические поездки в страны Юго-Восточной Азии, в том числе Мьянму и Таиланд, сами по себе не представляют угрозы при соблюдении правил безопасности.

Ранее cтала известна судьба россиянки, сбежавшей от рабовладельцев Мьянмы в Таиланд.