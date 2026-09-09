Захарова: МИД относится к уехавшим после СВО россиянам как к своим гражданам

Захарова рассказала, как МИД относится к штурмовавшим Верхний Ларс россиянам Захарова: МИД относится к уехавшим после СВО россиянам как к своим гражданам

Москва9 сен Вести.К тем россиянам, которые после начала СВО штурмовали погранпереход Верхний Ларс и другие КПП на границе, в МИД России относятся как к своим гражданам, которые обманулись и поддались панике, а сейчас хотят вернуться. Такое заявление сделала на традиционной еженедельной пресс-конференции официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

При этом Захарова вспомнила библейскую притчу о блудном сыне. По ее словам, если они возвращаются на Родину с покаянием, с раскаянием и без агрессии, с пониманием своей неправоты, то это принимается.

Как мы относимся как ведомство? Как к гражданам нашей страны, которые, одни - поддались панике, вторые - может быть, были действительно обмануты, заманены отметила она

По мнению Захаровой, лучше, чем это было сказано в книгах, которые считаются святыми в мире, и не скажешь.

Прекрасно сказал Никита Михалков: что они потеряли Родину и потерялись сами. Покинули не некую абстрактную страну, а покинули свой родной дом, покинули своих близких продолжила дипломат

Мария Захарова добавила, что среди уехавших есть и те, кто нарушил закон. Но это уже компетенция правоохранительных органов, добавила официальный представитель российского МИДа. Традиционный брифинг МИДа прошел 9 сентября в столице Коми – Сыктывкара.

После начала российской специальной военной операции на Украине несколько десятков россиян скопились на Военно-Грузинской дороге, выезжая из России по единственному сухопутному маршруту, который связывает Россию с Грузией и Арменией. Тогда на КПП Верхний Ларс образовались очереди. Уехавших из России стали называть словом "релоканты".

Премьер-министр России Михаил Мишустин 31 августа 2026 года подписал постановление, устанавливающее размер "гуманитарного пособия" близким родственникам граждан, в отношении которых были введены "временные ограничительные меры" из-за нарушений российского законодательства.