Сбербанк назначили расчетным банком для уклоняющихся от наказания релокантов

Сбербанк стал расчетным банком для релокантов-нарушителей Сбербанк назначили расчетным банком для уклоняющихся от наказания релокантов

Москва28 авг Вести.Сбербанк стал расчетным банком для россиян, находящихся за пределами страны и уклоняющихся от исполнения наказания. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, ПАО "Сбербанк России" определено уполномоченным банком в соответствии с федеральным законом о временных ограничительных мерах в отношении лиц, находящихся за рубежом и уклоняющихся от исполнения уголовного или административного наказания.

Распоряжение вступило в силу 28 августа, в день его подписания.

Ранее президент России Владимир Путин подписал пакет законов о введении временных ограничений в отношении находящихся за пределами РФ лиц, уклоняющихся от исполнения уголовных или административных наказаний.