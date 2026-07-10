Сбербанк запустил сервис для проверки долгов перед выездом за границу

Сервис Сбербанка проверит, не помешают ли долги поездке за границу Сбербанк запустил сервис для проверки долгов перед выездом за границу

Москва10 июл Вести.Сбербанк добавил в свое мобильное приложение новый сервис, который позволяет проверить, не помешают ли имеющиеся долги выехать за границу. Данные при этом берутся напрямую из базы Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Об этом сообщают РИА Новости.

Проверка доступна в разделе "Госуслуги" последней версии приложения "Сбербанк онлайн", также функцию можно найти через поиск, введя запрос "Запрет на выезд".

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизоваться через "Госуслуги" и дать банку согласие на отправку запросов от имени пользователя. После этого система запросит информацию непосредственно из базы ФССП.

Ранее в Сбербанке рассказали, как молодежь может накопить почти 5 млн руб за 5 лет.