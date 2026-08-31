Москва31 авгВести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее размер "гуманитарного пособия" близким родственникам граждан, в отношении которых были введены "временные ограничительные меры".
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия … равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда"говорится в документе
В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.
4 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения для лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, а также для отдельных категорий нарушителей законодательства об иноагентах.