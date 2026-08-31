Родственникам уклоняющихся от наказания релокантов выплатят гуманитарное пособие Мишустин установил гуманитарное пособие для семей релокантов

Москва31 авг Вести.Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, устанавливающее размер "гуманитарного пособия" близким родственникам граждан, в отношении которых были введены "временные ограничительные меры".

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Установить, что размер ежемесячного гуманитарного пособия … равен минимальному размеру оплаты труда, установленному федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда" говорится в документе

В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года составляет 27 093 рубля в месяц.

4 августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих дополнительные ограничения для лиц, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования, а также для отдельных категорий нарушителей законодательства об иноагентах.