Москва28 июлВести.Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность – возмездие неотвратимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, она отметила, что Киев с "маниакальным упорством" пытается отыграться на простых гражданах за провалы ВСУ на фронте.
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовные дела о терактах. Все причастные к этим атакам понесут ответственность – возмездие неотвратимосказала Захарова
Дипломат добавила, что ВСУ видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, совершая атаки на рейсовый автобус в белгородском Шебекине и автобус в Горловке в ДНР.
МИД России решительно осуждает действия киевского режима против мирных граждан и призывает мировое сообщество "публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ", говорится в заявлении.
При атаке украинских боевиков на пассажирский автобус в Горловке 28 июля пострадали пять человек, а в Шебекино ранения получили не менее 19 человек.