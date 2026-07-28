МИД РФ: причастные к атакам ВСУ на автобусы в регионах понесут ответственность

В МИД РФ заявили о неотвратимом возмездии за атаки ВСУ на пассажирские автобусы МИД РФ: причастные к атакам ВСУ на автобусы в регионах понесут ответственность

Москва28 июл Вести.Все причастные к атакам ВСУ на пассажирские автобусы в российских регионах понесут ответственность – возмездие неотвратимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, она отметила, что Киев с "маниакальным упорством" пытается отыграться на простых гражданах за провалы ВСУ на фронте.

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Дипломат добавила, что ВСУ видели и понимали, что наносят удары по гражданским объектам, совершая атаки на рейсовый автобус в белгородском Шебекине и автобус в Горловке в ДНР.

МИД России решительно осуждает действия киевского режима против мирных граждан и призывает мировое сообщество "публично и недвусмысленно отреагировать на кровавые акции ВСУ", говорится в заявлении.

При атаке украинских боевиков на пассажирский автобус в Горловке 28 июля пострадали пять человек, а в Шебекино ранения получили не менее 19 человек.