Москва12 авгВести.Из одного из поселков на Рублевке успешно вывезли двух инвалидов, практически 2,5 года работавших на КПП бесплатно. Об этом сообщает KP.RU.
По информации информации источника, оба приехали в Подмосковье из разных регионов страны и до этого друг друга не знали. В переезде им помог человек, с которым они познакомились в интернете. Тот обещал им хорошую работу и помощь с решением жилищного вопроса.
Однако вместо этого по приезду их стали обманывать и недоплачивать деньги, не выпускать за пределы поселка, забирать пенсии по инвалидности. Деньги якобы шли на квартиру, которую им якобы взяли в ипотеку.
Так продолжалось 2 года и 4 месяцаприводит источник слова одного из обманутых
Позже в отношении обоих молодых людей была введена и система штрафов. У одного из пострадавших сумма штрафов дошла до полумиллиона.
Оба пытались связаться со знакомыми, чтобы сбежать, но начальники проверяли переписки и обрывали их связи с внешним миром. А позже и вовсе отобрали телефон.
Помощь пришла после того, как им удалось написать волонтерам. Те смогли вывезти молодых людей, которые вскоре также написали заявление в правоохранительные органы.