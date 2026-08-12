Волонтеры спасли двух инвалидов, бесплатно работавших в поселке на Рублевке

На Рублевке спасли двух инвалидов, работавших в заточении Волонтеры спасли двух инвалидов, бесплатно работавших в поселке на Рублевке

Москва12 авг Вести.Из одного из поселков на Рублевке успешно вывезли двух инвалидов, практически 2,5 года работавших на КПП бесплатно. Об этом сообщает KP.RU.

По информации информации источника, оба приехали в Подмосковье из разных регионов страны и до этого друг друга не знали. В переезде им помог человек, с которым они познакомились в интернете. Тот обещал им хорошую работу и помощь с решением жилищного вопроса.

Однако вместо этого по приезду их стали обманывать и недоплачивать деньги, не выпускать за пределы поселка, забирать пенсии по инвалидности. Деньги якобы шли на квартиру, которую им якобы взяли в ипотеку.

Так продолжалось 2 года и 4 месяца приводит источник слова одного из обманутых

Позже в отношении обоих молодых людей была введена и система штрафов. У одного из пострадавших сумма штрафов дошла до полумиллиона.

Оба пытались связаться со знакомыми, чтобы сбежать, но начальники проверяли переписки и обрывали их связи с внешним миром. А позже и вовсе отобрали телефон.

Помощь пришла после того, как им удалось написать волонтерам. Те смогли вывезти молодых людей, которые вскоре также написали заявление в правоохранительные органы.