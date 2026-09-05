Внучка потратила все деньги бабушки с деменцией и оставила ее жить в аэропорту Baza: внучка оставила жить в аэропорту Хабаровска свою бабушку с деменцией

Москва5 сен Вести.Внучка уговорила 91-летнюю бабушку, страдающую деменцией, продать квартиру в Хабаровске и на эти деньги отправиться в Москву. После того как средства закончились, внучка отправила пенсионерку жить в аэропорт, сообщает Baza со ссылкой на волонтеров.

Отмечается, что бабушка с внучкой несколько месяцев прожили в столице на вырученные деньги с продажи квартиры. Когда деньги закончились, внучка не захотела ухаживать за пожилой женщиной и отправила ее на самолете обратно в Хабаровск.

По словам общественников, после прилета Александра осталась одна в аэропорту. Никто ее забрать не мог, ведь из близких у пенсионерки была лишь внучка. Около полусуток она провела там, пока ее не обнаружили волонтеры отмечается в сообщении

Волонтеры нашли дальних родственников женщины, но они не смогли взять на себя уход за пенсионеркой.

В результате женщину отправили в московский пансионат.