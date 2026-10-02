Похититель девочки в Смоленске хотел, чтобы у него была дочь

Стала известна причина громкого похищения девочки в Смоленске Похититель девочки в Смоленске хотел, чтобы у него была дочь

Москва2 окт Вести.Сергей Грищенков, похитивший девятилетнюю девочку в Смоленске в конце февраля, рассказывал следователям, что просто хотел, чтобы у него была дочь, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

С его (похитителя - ред.) слов, он похитил девочку, потому что хотел, чтобы у него была дочь пояснил собеседник агентства

При этом слова Грищенкова нельзя назвать мотивом, поскольку они не подкреплены никакими фактами, уточнил он. Никто в окружении похитителя об этом его желании не знал.

Грищенков похитил девятилетнюю девочку в феврале 2026 года. Ребенок был найден спустя два дня в его квартире, тогда же ранее судимый мужчина 1983 года рождения был задержан. 18 марта его тело нашли в СИЗО - обвиняемый покончил с собой. При этом он продолжает числиться основным обвиняемым по делу о похищении.