Против жителя Дагестана завели дело о похищении и покушении на убийство девочки

Житель Дагестана похитил девочку и угрожал ее убить, он задержан Против жителя Дагестана завели дело о похищении и покушении на убийство девочки

Москва27 авг Вести.В Дагестане местный житель похитил девочку, увез ее на машине в лес и угрожал убить. Правоохранителям удалось спасти ребенка, при этом двое из них получили травмы, сообщает СУ СКР по республике.

Возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего местного жителя по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 – п. "в" ч. 2 ст. 105, п.п. "в", "г", "д" ч. 2 ст. 126 и ч. 2 ст. 318 УК РФ говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Преступление произошло 25 августа, во вторник. Мужчина схватил ребенка в частном доме в селе Цлак Хивского района, утащил в машину и скрылся. Его автомобиль был найден на следующий день в лесу на окраине села Цмур Сулейман-Стальского района. Внутри находились фигурант и его жертва. Обнаружившим его полицейским он оказал сопротивление, обещал расправиться с девочкой, а также нанес двум силовикам телесные повреждения.

По данным ведомства, мотивом послужили личные неприязненные отношения.