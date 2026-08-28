Похитителя ребенка в Дагестане арестовали на два месяца

В Дагестане арестовали похитителя ребенка Похитителя ребенка в Дагестане арестовали на два месяца

Москва28 авг Вести.Суд в Дагестане по ходатайству следствия заключил под стражу 59-летнего подозреваемого в похищении девочки в селе Цлак Хивского района. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

По ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца говорится в сообщении

По версии следствия, 25 августа 59-летний мужчина похитил из частного домовладения девочку, после чего увез ее на машине в неизвестном направлении. При попытке полицейских освободить ребенка он оказал сопротивление, при этом угрожал убить свою жертву.

Против него было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, похищении человека и применении насилия в отношении представителя власти.