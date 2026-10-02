Дело в отношении похитителя девочки в Смоленске прекращено в связи с его смертью

В Смоленске прекратили уголовное дело похитителя девочки из-за его смерти Дело в отношении похитителя девочки в Смоленске прекращено в связи с его смертью

Москва2 окт Вести.Уголовное преследование Сергея Грищенкова, в феврале этого года похитившего девятилетнюю девочку в Смоленске, прекращено в связи со смертью обвиняемого, сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Уголовное преследование в отношении мужчины прекращено в связи с его смертью рассказал собеседник агентства

Грищенков похитил девятилетнюю девочку в феврале 2026 года. Ребенок был найден спустя два дня в его квартире, тогда же ранее судимый мужчина 1983 года рождения был задержан. 18 марта его тело нашли в СИЗО - обвиняемый покончил с собой.

Ранее сообщалось, что Грищенков рассказывал следователям, что похитил девочку, потому что хотел, чтобы у него была дочь.