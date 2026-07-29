В Петербурге перед судом предстанет предполагаемый убийца 9-летнего мальчика СК завершил расследование дела об убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге

Москва29 июл Вести.В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве школьника. По версии правоохранителей, зимой 2026 года фигурант расправился с мальчиком в своей машине, отвез тело к водоему и бросил в воду. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает СК России.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "в", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста)… Уловное дело направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

9-летний мальчик пропал с парковки возле гипермаркета на Таллинском шоссе 30 января. Его искали несколько дней. Поиски вывели на след подозреваемого, которого задержали в Псковской области 2 февраля. При обысках у него нашли детскую порнографию.

В ходе допросов мужчина признался в преступлении и рассказал подробности. Согласно материалам дела, после насильственных действий он обмотал лицо и голову ребенка липкой лентой, из-за чего тот задохнулся, и сбросил тело в водоем в Ломоносовском районе.

Отмечается, что по заключению психолого-психиатрической экспертизы фигурант признан вменяемым.