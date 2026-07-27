В Санкт-Петербурге мальчика зажало насмерть раздвижными воротами В Петербурге мальчика зажало насмерть раздвижными воротами, возбуждено дело

Москва27 июл Вести.В Санкт-Петербурге мальчика зажало насмерть раздвижными воротами, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Днем 22 июля во время выезда со двора дома по улице Коломенской местный житель открыл электронным замком раздвижные ворота. В это время мальчик попытался пролезть между воротами и стеной, чтобы попасть во двор, однако получил травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где он позднее скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь

Принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное в следственных органах полиции, и переквалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен дополнительный осмотр места происшествия, допрошен в качестве подозреваемого водитель автомобиля. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.