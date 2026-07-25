В Тольятти арестован охранник, насадивший 10-летнего мальчика на забор Охранник из Тольятти, по неосторожности убивший ребенка, арестован

Москва25 июл Вести.Суд в Самарской области отправил под арест 58-летнего сотрудника частного охранного предприятия, по вине которого в Тольятти погиб 10-летний мальчик, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По ходатайству следователя подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца говорится в публикации

По данным следствия, вечером 23 июля мужчина заметил на охраняемой им территории предприятия ребенка, который перелезал через забор. Охранник схватил мальчика и резко дернул на себя, в результате чего ребенок напоролся на металлические прутья забора. На следующий день он скончался в больнице от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.