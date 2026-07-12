Москва12 июлВести.Следственный комитет возбудил дело после гибели мальчика 2018 года рождения под упавшим деревом в палатке, сообщает пресс-служба регионального глава ведомства в MAX.
Трагедия произошла 11 июля в окрестностях села Юрьево-Девичье Конаковского муниципального округа Тверской области. Дело квалифицировано по статье о причинении смерти по неосторожности.
Во время отдыха на острове, расположенном в акватории реки Волги …, вследствие неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра произошло … падение дерева на палатку, в которой находился малолетний мальчиксказано в сообщении
От полученных травм ребенок скончался в больнице. Следователем СК назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.