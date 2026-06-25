Москва25 июн Вести.Петру Жилкину, обвиняемому в убийстве девятилетнего Паши зимой в Санкт-Петербурге, грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по городу Юрий Яшков, передает РИА Новости.

На таком сроке намерена настаивать сторона обвинения.

По предъявленным обвинениям Жилкину грозит пожизненное лишение свободы отмечается в сообщении

30 января девятилетний Паша во время прогулки сел к Жилкину в машину и пропал. Спустя несколько дней его тело обнаружили в водоеме в Ломоносовском районе. В феврале суд отправил под арест 38-летнего обвиняемого в убийстве малолетнего и насильственных действиях сексуального характера.