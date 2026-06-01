Москва1 июн Вести.В Санкт-Петербурге суд продлил срок заключения под стражей Петру Жилкину. Мужчина обвиняется в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении ребенка и убийстве, сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов в MAX.

Суд продлил стражу по 31.07.2026 говорится в сообщении

По материалам следствия, 30 января мальчик сел в автомобиль к мужчине на Таллинском шоссе, после чего пропал. Подозреваемого задержали в Псковской области. Он признался в убийстве ребенка. Тело нашли вмерзшим в лед Симоновского ручья у Нижнего Шингерского водопада в Ломоносовском районе Ленобласти. Смерть мальчика, по предварительным данным, наступила от удара кулаком по голове.

Прокуратура города контролирует ход и результаты расследования уголовного дела.