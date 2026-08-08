Обвиняемый в педофилии и убийстве ребенка в Петербурге содержится в одиночке

Обвиняемый в убийстве ребенка в Петербурге ждет суда в одиночной камере Обвиняемый в педофилии и убийстве ребенка в Петербурге содержится в одиночке

Москва8 авг Вести.Обвиняемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге Петр Жилкин содержится в СИЗО в одиночной камере, передает РИА Новости.

Об этом агентству сообщил руководитель Второго следственного отдела ГСУ СК по городу Владимир Захарян.

Сейчас дело направлено для рассмотрения в Ленинградский облсуд. Первое заседание назначено на 13 августа, процесс будет проходить в закрытом режиме.

Жилкин содержится в отдельной камере в СИЗО. Жалоб с его стороны на условия содержания не поступало сообщил Захарян

В конце января по факту исчезновения в Петербурге 9-летнего мальчика было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. По данным следствия, 30 января он вышел из дома в Красносельском районе, сел в машину к неизвестному и больше не выходил на связь.

В начале февраля задержали мужчину, с которым он контактировал. Тело мальчика обнаружили в водоеме в Ленобласти.

Обвиняемый в убийстве малолетнего и педофилии 38-летний Петр Жилкин был заключен судом под стражу.

В городской прокуратуре ранее сообщили, что инкриминируемые ему преступления относятся к категории особо тяжких. За них, согласно УК РФ, предусмотрено лишение свободы вплоть до пожизненного.