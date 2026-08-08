Пропал ребенок в Ленинградской области, его тело нашли в озере

В Ленинградской области пропал 9-летний мальчик, его нашли мертвым Пропал ребенок в Ленинградской области, его тело нашли в озере

Москва8 авг Вести.В Ленинградской области завершились поиски пропавшего 9-летнего мальчика, его нашли мертвым. Инцидент произошел в поселке Новогорелово Ломоносовского района. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

5 августа школьник ушел из дома и не вернулся. Поиски ребенка продолжались двое суток. 7 августа на берегу озера Танковое были обнаружены его вещи, а позднее спасатели извлекли из воды тело мальчика.

7 августа на берегу озера обнаружены его личные вещи. Ближе к вечеру из воды всплыло тело ребенка, которое передано сотрудникам полиции отметила пресс-служба ведомства в МАХ

В настоящее время тело мальчика передано сотрудникам правоохранительных органов для установления всех обстоятельств случившегося.

В ведомстве призывают родителей усилить контроль за детьми во время летнего отдыха.